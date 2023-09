Empoli per la Pace, iniziativa con Domenico Gallo

Martedì 12 settembre alle 18.15, presso la libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti, è in programma una nuova iniziativa del nostro comitato. Sarà infatti ospite Domenico Gallo per presentare il suo libro 'Guerra Ucraina'. Magistrato, ex presidente di sezione della Corte di Cassazione, membro del comitato esecutivo del Coordinamento per la democrazia costituzionale, Gallo presenterà questo libro "la cui lettura è preziosa perché racconta con verità una guerra che altri – della politica e dell’informazione – raccontano come uno spettacolo, celebrano come un’epopea, esaltano come un mito, officiano come un sacrificio", come spiega Raniero La Valle nella prefazione. Un momento importante per il nostro comitato e per tutti coloro che continuano a credere e chiedere la pace.

Empoli per la Pace