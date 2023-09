Gli eventi del weekend in Toscana: cosa fare il 9 e il 10 settembre

Le ferie sono finite e le scuole stanno per ricominciare. Perché allora non trascorrere l'ultimo weekend lontano dai banchi assaporando uno dei tanti eventi in scena nel territorio toscano? Eccovi qualche consiglio.

San Giuliano Terme. “Festa della Rocca e del suo territorio” a Ripafratta

Arriva la “Festa della Rocca e del suo territorio” a Ripafratta: sabato 9 e domenica 10 settembre, due giorni di iniziative per scoprire il territorio di Ripafratta, borgo del comune di San Giuliano Terme tra Lucca e Pisa. Protagonista assoluta, la Rocca di San Paolino con le sue torri e il sistema fortificato della Valdiserchio. Sono infatti previste visite guidate a ciclo continuo sia alla fortezza che al borgo, e poi passeggiate e trekking alle vicine Torri, come la Torre Segata e la Torre Centìno, e all’Eremo di Rupecava, che sarà possibile visitare internamente. E ancora rafting e SUP in Serchio, passeggiate lungo i corsi d’acqua del territorio, yoga nel bosco, un’esperienza nella natura dedicata ai ragazzi, biciclettate, tiro con l’arco storico e poi presentazioni di libri, musica dal vivo e ristoro a pranzo e a cena.

La Festa (qui il programma) è organizzata dalla Pro Loco di Ripafratta “Salviamo La Rocca” nell’ambito dell’Estate Sangiulianese con la collaborazione di tante associazioni. Alcune iniziative hanno posti limitati e richiedono quindi una prenotazione, che è possibile effettuare direttamente dal sito.

“La Festa della Rocca è arrivata alla sua undicesima edizione”, commenta Ubaldo Fronte, presidente della Pro Loco, “e anche quest’anno abbiamo aggiunto nuove iniziative - in tutto sono oltre trenta - che ne fanno l’edizione più ricca di sempre. La Festa, per due giorni, mostra quello che Ripafratta potrebbe essere: un luogo dove si incontrano un turismo lento ed esperienziale, rispettoso della comunità locale, e al tempo stesso un luogo vivo e piacevole per chi ci abita. Decine saranno i volontari coinvolti, ma è l’intera frazione a essere mobilitata”.

La Rocca di San Paolino, acquistata dal Comune di San Giuliano Terme nel 2021, è al centro di un percorso di recupero gestito dal “Comitato promotore” di cui fanno parte il Comune, la Pro Loco e l’Università di Pisa. “In occasione della Festa, sarà eccezionalmente possibile visitare la Rocca al suo interno”, commenta Fronte. “E siamo sicuri che arriveranno anche buone notizie per il prosieguo del suo recupero”.

Per informazioni sulla Festa della Rocca, è possibile scrivere a festa@salviamolarocca.it oppure inviare un whatsapp al 339.8358584.



Scandicci. Badia in Festa 2023

Rificolona, piatti tipici e canti della tradizione popolare toscana, da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2023 in piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo per Badia in Festa 2023, organizzata dalla Proloco Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Giovedì 7 settembre dalle 18,30 in piazza Vittorio Veneto La Rificolona, con stand gastronomico e musica dal vivo con Alex T; alle 21 sfilata per le vie del paese; alle 21,30 Animazione per bambini in collaborazione con Humanitas, Sezione Piana di Settimo.

Venerdì 8 settembre, 20, cena a tema su prenotazione e intrattenimento musicale con le Ragazze del Karashow.

Sabato 9 settembre, alle 20, canti e musiche della tradizione toscana del ‘900 con apericena e prenotazione. Prenotazioni dall'1 al 7 settembre al 3337314022.

Domenica 10 settembre dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe “Lo svuotacantine”, iscrizioni dall'1 al 7 settembre ore 16-18, presso la sede della Proloco (via del Botteghino 321, Badia a Settimo).

In tutte le manifestazioni sarà presente uno stand gastronomico con le specialità fiorentine.

Per info www.prolocepianadisettimo. wordpress.com , Proloco Piana di Settimo presso il Centro civico "Ofelia Mangini", protocopiananadisett imo@gmail.com.



Carmignano. Sagra della Polenta Funghi Porcini e Cinghiale

Torna da sabato 9 settembre per due fine settimana, l’appuntamento annuale con storica Sagra della polenta, funghi porcini e cinghiale, giunta ormai alla 35 esima edizione, organizzata dal Circolo Arci “A. Naldi” di Poggio alla Malva (Via Buricchi 1) Carmignano (Prato)

Nei due fine settimana del 9-10 e 16-17 gli stand gastronomici resteranno aperti la sera a cena e la domenica anche a pranzo(in questo caso con prenotazione obbligatoria al numero 3312160236 da sabato 2 settembre)

La Sagra si svolgerà completamente al coperto, all'interno del Circolo e nella nuova struttura nella terrazza del Circolo

Tutte le info alla pagina Facebook del Circolo Arci A.Naldi.

Serravalle Pistoiese. Assedio alla Rocca

Il 9 e 10 settembre torna Assedio alla Rocca, la rievocazione storica dell’assedio che nel 1302 portò il borgo fortificato di Serravalle in mani lucchesi, organizzata dalla Pro loco di Serravalle Pistoiese con il patrocinio e il contributo del Comune di Serravalle Pistoiese.

Per l’XI edizione sono attese tante novità fra cui lo spettacolo infuocato della sera del sabato, conferenze sul Medioevo durante tutti e due i giorni della manifestazione con la collaborazione del dottor Pietro Pinna Pintor di Virtù Nascente (un’associazione culturale pistoiese comporta da giovani appassionati e studiosi), del dottor Lo Conte, del dottor Maselli che presenterà il suo ultimo libro “Il mistero della Torre” e di Lorenzo Becciani con una conferenza sull’influenza della musica medievale nei brani moderni, spettacoli di giocoleria, falconeria, didattica sulla vita nel medioevo e giochi per i più piccoli.

Sarà presente anche una mostra del fotografo Simone Ciulli dal titolo “Io non sono sola”.

Quest’anno attesi più di 100 rievocatori da tutta Italia che ci regaleranno uno spaccato di vita da accampamento all’interno della Rocca Nuova.

Il programma

Sabato

· ore 15 apertura manifestazione e accampamento

· ore 15:30 presentazione del libro “Il mistero della Torre” del dott. Maselli

· ore 16:30 Ricostruzione dell’estrazione di una freccia

· ore 17 spettacolo di falconeria

· ore 18 arrivo delle milizie lucchesi e primo scontro

· Ore 19 “La tradizione medievale nella musica moderna” di Lorenzo Becciani

· ore 21 spettacolo di giocoleria (col fuoco)

· ore 22:30 incendio al castello e lanci infuocati con macchine da assedio

· ore 23 chiusura manifestazione

Domenica

· ore 12 apertura accampamento

· ore 15 Conferenza su Matilda di Canossa a cura del dott. Antonio Lo Conte

· ore 15 Tutti in cerchio a ritmo di danza (iniziativa UNICEF)

· ore 16.30 processo storico (a cura de “I processati”)

· ore 17:30 Torneo Cortese

· ore 18 Spettacolo di falconeria

· ore 18:30 ultima parte dell’Assedio e resa del borgo

· ore 19:15 “L’Imperatore AntiCristo” il dottor Pietro Pinna Pintor ci racconta Federico II

· ore 20:45 spettacolo di giocoleria col fuoco

· ore 21:00 chiusura manifestazione

Segui la pagina di Assedio alla Rocca su Facebook per scoprire gli aggiornamenti sul programma. Durante tutta la manifestazione saranno presenti inoltre stand enogastronomici, sarà disponibile gratuitamente il servizio navetta (ore 16-24 e 14-22) e le attività commerciali del paese resteranno aperte ed in funzione. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Simone Antonetti e Alessio Dolfi, rievocatori membri dell'associazione di ricostruzione storica "Sole e Acciaio” e della Pro Loco di Serravalle Pistoiese.

Montescudaio. Al via il primo Festival dei Bambini

Una giornata dedicata ai più piccoli: sabato 9 settembre a partire dalle 16 nell’area feste del Fiorino va in scena la prima edizione del Festival dei Bambini, promossa dal Comune di Montescudaio.

Il programma prevede a partire dalle 16 prove di sport (tiro con l’arco, bike trial, scherma, padel), oltre alla possibilità di utilizzare i campi polivalenti, prove di musica con la Scuola Ritmi che per l’occasione presenterà i propri corsi e insegnanti in una sorta di open day, laboratori a cura della cooperativa Microstoria. Ci saranno anche i gonfiabili e i pop corn. Alle 21.30 spettacolo di magia per grandi e piccoli con il mago Manuel della Corte dei Miracoli.

Cena a cura della Polisportiva Fiorino con menù a misura di bambino (su prenotazione al numero 3491688794). Al Festival partecipa con un proprio stand anche Oliver accende un Sorriso Onlus.

Ingresso libero e gratuito.

“Abbiamo voluto dedicare una manifestazione ai bambini, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico - ha spiegato la sindaca Simona Fedeli -. Un modo per festeggiare la fine delle vacanze e per augurare loro un buon inizio, all’insegna del divertimento. Con l’occasione abbiamo coinvolto associazioni sportive e le altre realtà del nostro territorio, che ringraziamo per la partecipazione. Si tratta di una prima edizione ma ci piacerebbe che potesse crescere e strutturarsi negli anni a venire, in un’area dove abbiamo investito molto sulle strutture sportive a disposizione della comunità e continueremo a farlo. Oltre ai campi da padel e al campo sportivo polivalente, già inaugurati, in piazza del Volontariato allestiremo una palestra outdoor con attrezzi fitness inclusivi e andremo a realizzare la copertura dei campi da padel in modo che siano utilizzabili tutto l’anno”.