Furto da tremila euro in un'auto, arrestato

Un 53enne di origini tunisine è stato arrestato in via Nardi a Firenze dopo aver rubato materiale per tremila euro da un'auto.

L’allarme al numero d’emergenza 112 Nue è stato dato da alcuni passanti che, secondo quanto ricostruito, avrebbero notato un uomo rovistare all’interno di una macchina parcheggiata lungo la strada.

Alla vista della polizia l’uomo in questione, dopo un vano tentativo di nascondersi tra i veicoli parcheggiati, si è dato ad una precipitosa fuga in direzione via della Robbia.

Nel tragitto avrebbe anche cercato di sbarazzarsi di uno zaino e di una grande busta che aveva con sé, subito recuperati dagli agenti. Dopo il breve inseguimento i poliziotti hanno fermato il 53enne.

Nella tasca dei pantaloni del fuggitivo è stato trovato un coltellino multiuso, mentre, nella busta poco prima recuperata dagli agenti, un vero e proprio “tesoretto” di materiali edili: un trapano, una pistola termica, cacciaviti, chiavi cesoie oltre a due paia di occhiali di famosi brand italiani, il tutto per un valore totale di oltre 3000 euro.

Inoltre, nello zaino dell’uomo gli agenti hanno trovato e sequestrato anche un PC portatile e un telefono cellulare, anch’essi di sospetta provenienza furtiva e per i quali sono in corso delle verifiche per risalire agli eventuali legittimi proprietari.