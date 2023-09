Giulia Tagliaferri è la nuova segretaria generale di Nidil Cgil Firenze: è stata eletta oggi pomeriggio dall’assemblea della categoria riunita presso l’Sms di Rifredi a Firenze (alla presenza di Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze, Andrea Borghesi, segretario generale Nidil Cgil nazionale, Filippo Bellandi, coordinatore Nidil Cgil Toscana). Classe 1985, è stata delegata dei somministrati alla Nuova Pignone e poi ha ricoperto l’incarico di segretaria organizzativa di Nidil Cgil Firenze.

Tagliaferri succede a Ilaria Lani, chiamata nella segreteria confederale della Cgil fiorentina. Lani è stata ringraziata con affetto dall’assemblea per l’attività svolta. Le prime parole di Tagliaferri da segretaria generale di Nidil Cgil Firenze: "Un grande onore e una grande responsabilità, siamo una categoria in crescita di iscritti e continueremo sul solco tracciato nell’impegno per i diritti e le tutele di chi ha un lavoro atipico e precario. In tal senso sarà importante la collaborazione con le altre categorie della Cgil che sono a fianco di noi nei luoghi di lavoro. Da ieri è in corso la festa di Nidil Cgil all’Sms di Rifredi, al centro c’è il mondo dei lavoratori atipici e discontinui, siamo convinti che l'innovazione digitale e le piattaforme non debbano portare sfruttamento ma lavoro di qualità. È la grande prova sul mercato del lavoro di adesso e del futuro che vogliamo e dobbiamo superare".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa