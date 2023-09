Incendio di rifiuti in un cantiere vicino la Fi-Pi-Li: denunciato

Bruciati rifiuti in un cantiere di via di Carcheri a Lastra a Signa, non distante dalla Fi-Pi-Li. I carabinieri forestali di Firenze sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa in un terreno rurale. Nell'area vi erano cartelli su dei lavori di ristrutturazione di un edificio e degli annessi. Nell'area del rogo, di diametro di tre metri, c'erano pannelli di truciolato, legno compensato, ferri, chiodi, cartoni e pezzi di manufatto in legno, tutto bruciato. I militari hanno denunciato il titolare della ditta edile per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi tramite combustione a terra.