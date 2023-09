Kata scomparsa, chiesta rogatoria in Perù per testimonianze dal carcere

La pista delle indagini per la scomparsa della piccola Kata, bimba di 5 anni di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno, puntano al Perù. La procura ha formalizzato una richiesta di rogatoria in Perù per ottenere testimonianza di alcune persone presenti nel paese sudamericano. Lo riporta la stampa locale. Il principale testimone sarebbe uno zio paterno di Kata, detenuto in carcere a Lima, e un altro detenuto del carcere, protagonista di una vicenda di droga avvenuta proprio a Firenze a maggio 2022.

L'ipotesi è quella di uno scambio di persona: all'ex hotel Astor di via Maragliano viveva anche una madre di una bimba coetanea di Kataleya. La vicenda potrebbe essere legata a faccende di droga o alla ritorsione per il racket degli alloggi nell'ex hotel.