La biblioteca è ancora all'aperto: uncinetto, laboratori e letture al parco di Serravalle

Una nuova settimana tutta da vivere nel segno di libri e storie protagonisti di attività e laboratori della biblioteca comunale Renato Fucini. Iniziative nella natura, all'aria aperta che per tutta l'estate hanno fatto compagnia a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e non solo. Prosegue infatti anche "Sferruzza sferruzza al Parco di Serravalle", per la precisione al Green Bar, con tanti consigli preziosi su come fare maglia e uncinetto: per partecipare all’incontro è possibile scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Guardando ai più piccoli, da segnalare tre appuntamenti al Parco di Serravalle, quelli conclusivi dei cartelloni dell'estate: lunedì 11 settembre 2023 alle 17 è in programma il Circolo di lettura dei Giovani Adulti con "Consigli e sconsigli di lettura in diretta!", gruppo di lettura dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alla loro voglia di leggere, condotto dalla bibliotecaria Claudia (per lettori e lettrici dai 14 ai 17 anni) mentre alle 18 ci sarà L’Ora del Racconto, con letture ad alta voce per partecipanti da 3 a 9 anni di età, con le avvincenti storie selezionate dalla bibliotecaria Antonella. Giovedì 14 settembre alle 17.30, spazio invece al gran finale delle attività al parco con L’Ora del Fare "Gran finale al Parco" con il Gioco dell'oca della 'Fucini': si tratta di un laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia in cui i partecipanti da 4 a 10 anni di età costruiranno insieme un grande Gioco dell’oca, per salutarsi giocando.

Fra le iniziative da non perdere la prossima settimana c'è anche la tappa conclusiva de L'Ora del Racconto in piazza: mercoledì 13 settembre alle 18, nel Giardino delle Collinette spazio a letture animate all'aperto per bambine e bambini con musica, con i bibliotecari Antonella e Gianni e il punto prestito itinerante.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa