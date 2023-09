La professoressa Linda Di Ielsi è la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo di Certaldo

Ha preso ufficialmente servizio il 1° settembre la professoressa Linda Di Ielsi, la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo di Certaldo subentrata a Goffredo Manzo, che ha lasciato l’incarico dopo aver ottenuto un altro ruolo più vicino a casa presso l’Università degli Studi di Firenze.

La neo dirigente, che si è messa subito al lavoro insieme allo staff per l’organizzazione delle ultime cose in vista della riapertura delle scuole, si trovava precedentemente all’Istituto Comprensivo “Rossella Casini” di Scandicci. Ha studiato al Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma e poi all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Prima di diventare preside, ha insegnato Matematica e Scienze per quattro anni al Petrarca di Montevarchi (Arezzo) e per ben 18 anni al Barsanti di Firenze.

Linda Di Ielsi, classe 1972, è stata ricevuta oggi, venerdì 8 settembre settembre, in municipio per il benvenuto ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale insieme alla prof.ssa Alda Buti. La dirigente ha incontrato il sindaco Giacomo Cucini e l'assessora all'istruzione Benedetta Bagni per confrontarsi sulla situazione dei plessi scolastici, dei docenti e dei progetti che saranno realizzati.

“Ringraziamo Goffredo Manzo per la passione e la dedizione messe a disposizione in questo triennio – fa sapere il primo cittadino -, con il quale abbiamo attraversato gli anni difficili della pandemia con le entrate differenziate, le quarantene, le classi sospese, le scuole chiuse e la didattica a distanza. Alla nuova dirigente facciamo i più sinceri auguri di buon lavoro”.

"Mi piace questa dimensione, rispetto alle grandi città, in cui si ha la possibilità di avere un rapporto diretto con l'amministrazione, che accelera molto certe procedure", ha detto la Di Ielsi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa