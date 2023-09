Liberazione di Empoli, a Monterappoli un consiglio comunale aperto

Un consiglio comunale aperto in sessione straordinaria dedicato ai 79 anni della Liberazione di Empoli, per ricordare i fatti e chi ne fu artefice. Si terrà lunedì 11 settembre 2023, con inizio alle ore 21.15 nel giardino di Monterappoli (in caso di maltempo nella casa comunale di Monterappoli, in via Salaiola). Si tratta della prima seduta ospitata in una frazione della città, una scelta legata al tema stesso dell'iniziativa: Monterappoli è stata infatti la prima zona di Empoli liberata, era il 29 luglio 1944, la città venne liberata invece nelle settimane successive. Non solo. Monterappoli è stato anche il primo luogo dove è avvenuto l'insediamento del Comune 'libero'.

Ad aprire la seduta saranno gli interventi del presidente del consiglio comunale di Empoli, Alessio Mantellassi, e della sindaca Brenda Barnini. Seguiranno i contributi del presidente della sezione locale dell'Anpi, Roberto Franchini, il quale, insieme ad alcuni volontari dell'associazione, illustrerà un report sulla Resistenza femminile a Empoli, e dello storico Paolo Santini. A lui il compito di fare una illustrazione delle tappe fondamentali della Liberazione della città, avvenuta 79 anni fa. Ci sarà spazio quindi per la lettura di un messaggio inviato al Comune di Empoli dall'Ambasciata neozelandese. Furono infatti i militari neozelandesi nei giorni centrali di agosto del 1944 a sostenere l'attacco finale a Empoli, nella zona di Santa Maria e piazza San Rocco, per liberare la città dall'occupazione nazifascista. La seduta proseguirà con gli interventi dei consiglieri comunali.

Al termine del consiglio comunale, sarà scoperta una targa commemorativa dedicata alla Liberazione di Monterappoli, realizzata con la collaborazione dell'associazione Il Torrino.

"Si tratta di una iniziativa che vuole mettere l'attenzione sulla storia della città e sui valori che essa racchiude e rappresenta - sottolinea il presidente del Consiglio, Mantellassi, delegato in materia di Cultura della Memoria e della Partecipazione - Questo consiglio comunale, grazie al contributo di tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di partecipare, sarà un'occasione per riflettere insieme, per approfondire le nostre conoscenze e per ricordare chi ha dato la vita perché Empoli, i suoi cittadini e le sue cittadine, potessero vivere in una città libera e democratica. Una memoria che sarà affidata anche alla targa commemorativa che scopriremo al termine della seduta".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa