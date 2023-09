Manutenzione delle galleria in A1: chiusura della stazione di Firenze Scandicci

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 settembre: sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In concomitanza della chiusura della stazione di Firenze Scandicci, l'area di parcheggio di Villa Costanza non sarà accessibile, con le suddette modalità;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 settembre: sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In concomitanza della chiusura della stazione di Firenze Scandicci, l'area di parcheggio di Villa Costanza non sarà accessibile, con le suddette modalità.

In alternativa, si consiglia:

-per chiusura Firenze Scandicci: Firenze nord;

-per chiusura area di parcheggio Villa Costanza: il traffico all'interno dell'area di parcheggio diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 in direzione di Roma, uscire a Firenze Impruneta e riprendere la A1 verso Bologna mentre per il traffico diretto verso Roma, percorrere la A1 in direzione di Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.