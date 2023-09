Minacce continue alla ex moglie e al figlio minore, in carcere 40enne

Un 40enne del Livornese è stato arrestato per maltrattamenti verso la ex moglie e il figlio minore. Nel 2019 i carabinieri hanno cominciato a raccogliere indizi sul comportamento aggressivo e violento che l'uomo aveva in famiglia già da anni. La separazione era giunta proprio a causa delle violenze ma queste continuavano nonostante il cambio di casa di ex compagna e figlio. Minacce gravi, spesso in presenza del figlio, stalking, telefonate insistenti e azioni di disturbo nel cuore della notte erano diventate il pane quotidiano. Le indagini hanno portato a un processo e a una condanna a 3 anni e 3 mesi. Per questo ora si trova nel carcere delle Sughere di Livorno.