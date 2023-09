Nuova Seir, 50 anni di impegno nella depurazione acque

Cinquant'anni di impegno sul territorio, di espansione e di crescita delle proprie attività, nel rispetto dell'ambiente e delle normative. La Nuova S.E.I.R. di Santa Croce sull'Arno, azienda dedita alla costruzione e manutenzione di impianti di trattamento acque e di impianti industriali complessi, ha compiuto nel 2023 cinquant'anni. L'atto di costituzione è infatti datato 18 maggio 1973.

La Nuova S.E.I.R. inizia la propria attività come azienda dedita all'impiantistica e ai servizi manutentivi del settore industriale conciario.

Negli anni '80, la Nuova S.E.I.R. ha rafforzato le attività già svolte ampliandole anche agli impianti di depurazione industriali e civili iniziando così un percorso di diversificazione tra pubblico e privato. Tale percorso è stato reso possibile grazie alla professionalità dei tecnici e alla continua ricerca e sviluppo di metodiche di lavoro innovative. Oggi, la Nuova S.E.I.R. si occupa di progettazione, costruzione e gestione di impianti completi per la depurazione, la potabilizzazione ed opere idrauliche su tutto il territorio nazionale.

L’azienda è guidata da una Presidente il cui Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui due donne.

La visione in avanti della Presidente ha portato l’azienda ai risultati ottenuti ed alle certificazioni d'eccellenza conseguite.

La società applica e mantiene attivo un sistema integrato nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2015 (gestione della qualità), 14001:2015 (gestione ambientale), UNI EN ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro), SA8000:2014 (responsabilità sociale), UNI ISO 37001:2016 (anticorruzione), ISO/IEC 27001 (sicurezza delle informazioni), UNI ISO 50001:2018 (gestione dell'energia).

E' stato inoltre adottato un modello di organizzazione secondo il D.Lgs 231/01 (responsabilità amministrativa di Enti e Società ), un Codice Etico e vanta il massimo punteggio del Rating di Legalità ★★★.



La Nuova S.E.I.R. promuove un ambiente lavorativo equo, inclusivo e aperto alla diversità infatti è stata la seconda azienda della provincia di Pisa ad ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022, che riguarda la gestione della parità di genere.

L' azienda inoltre è stata selezionata dalla prestigiosissima Associazione Valore D per partecipare ad un progetto pilota rivolto al mondo delle PMI. Valore D è un’Associazione di imprese nata nel 2009, che ad oggi può contare su un network di più di 340 aziende associate il cui obiettivo è quello di promuovere una cultura aziendale inclusiva, senza discriminazioni, capace di far emergere il talento di ognuno attraverso la valorizzazione della diversità, perché un modello di organizzazione davvero inclusivo è la vera chiave per il successo delle organizzazioni e la crescita del Paese.

Non è da trascurare neppure la formazione: la Nuova S.E.I.R. è attenta alla formazione delle proprie persone sia in ambito sicurezza sia nei percorsi specifici professionali nonché universitari. Collabora con gli istituti tecnici del territorio offrendo accoglimento a percorsi alternanza scuola-lavoro e stage. Siamo orgogliosi di agevolare l’ottenimento di titoli di studio secondari e universitari. Poche settimane fa abbiamo festeggiato la laurea di una delle nostre colleghe mamma, moglie e lavoratrice instancabile.

NUOVA SEIR SRL

Via del Bosco, 131

Santa Croce sull’Arno (PI)

+39 0571 30906

info@nuovaseir.it

nuovaseir.it