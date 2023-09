Premio Santa Liberata, il Movimento Shalom lo consegna alla sindaca Rossetti

Assegnato alla sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti il Premio “Santa Liberata”, attribuito ogni anno ad una persona che si sia distinta in uno specifico settore, quale quello della solidarietà, dell’impegno per la pace, per l’integrazione e l’inclusione.

Il premio viene attribuito dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo, giunta all’XI edizione ed inclusa nel programma del Settembre Cerretese.

La consegna del Premio è stata preceduta da un breve resoconto delle attività giovanili svolte dal Movimento e dei progetti di cooperazione internazionale, naturale continuazione dell’attività di volontariato in Italia. Nello specifico il Presidente Vieri Martini ha riferito dell’ultima missione in Congo.

Dopo le esibizioni dei Giovani Musici e Sbandieratori delle Contrade, Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento e Don Donato Agostinelli hanno chiarito le finalità del Premio “Santa Liberata” consegnato subito dopo nelle mani del Sindaco.

Simona Rossetti che non ha nascosto la commozione per il significato del premio, ha insistito sull’importanza dei valori sociali nell’impegno pubblico, ringraziando il Movimento Shalom per il riconoscimento.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa