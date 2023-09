Raccolta fondi a Cascina per una 16enne affetta da tumore

Benedetta, 16 anni, di Santo Stefano a Macerata, comune di Cascina (PI) è una ragazza energica con una grande passione per il Muay Thai. A dicembre 2022 però le è stato diagnosticato un tumore al cervello.

“Dopo la diagnosi, Benedetta ha affrontato un intervento chirurgico coraggioso per rimuovere gran parte del tumore. Ora sta subendo cicli di radioterapia e chemioterapia per sconfiggere questo nemico invisibile” scrive su GoFundMe Davide Falcone, un amico di famiglia, che ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutarla ad affrontare il lungo percorso che la ragazza sta cercando di affrontare con grande forza d’animo.

“In Italia, fortunatamente, gran parte delle cure mediche sono coperte dal sistema sanitario nazionale. Tuttavia, la malattia ha imposto alla famiglia di Benedetta una serie di sfide straordinarie - spiega - Hanno dovuto trasferirsi temporaneamente vicino all’ospedale Meyer a Firenze, dove Benedetta viene seguita, abbandonando la propria casa e la loro vita quotidiana. Inoltre, Benedetta ha bisogno di fisioterapia e supporto psicologico, e ci sono molte spese accessorie che si sono accumulate nel corso di questo percorso”.

“I fondi che raccoglieremo serviranno a coprire tutte queste spese. Vogliamo offrire a Benedetta e alla sua famiglia un sollievo finanziario in questo momento difficile, in modo che possano concentrarsi completamente sulla sua guarigione e il suo recupero” conclude il promotore dell’iniziativa.

La solidarietà e la speranza intorno a Benedetta e alla sua famiglia sta crescendo di ora in ora e, al momento, sono stati già donati oltre 14mila euro.

Fonte: Ufficio Stampa