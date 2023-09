Sagre, Festa dell'agricoltura e Mercato su'Giardini: Empoli viva a settembre

Vivere la città a settembre con eventi dedicati all’arte, alle delizie enogastronomiche, alle feste di quartiere, il tutto condito con la voglia di stare insieme.

SAGRE e FESTE - A Marcignana si svolge dall’8 al 24 settembre, la Sagra dell’anatra muta: ogni venerdì, sabato e domenica cena con specialità locali a base di anatra, al circolo Arci (informazioni allo 0571 581071) e, fino al 30 settembre negli stessi giorni, serate danzanti all’aria aperta a passo di ballo liscio. Domani, sabato 9 settembre è tempo di Cascine in festa, dalle 20: tutti a tavola all’aperto lungo via De Sanctis per la cena del quartiere. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 333 2585528. Inizia oggi “Pontorme in festa”: dall'8 all'11 settembre, il borgo antico si illuminerà con stand, spettacoli, la sfilata del corteo medievale, il tradizionale Volo del becco e molto altro. Da Pontorme al parco di Serravalle, dal 14 al 17 settembre, con ‘Agricola’, la festa dell’agricoltura, street food, spettacoli e animazioni musicali. Domenica 17 settembre per chi ama lo shopping all’aria aperta, appuntamento a partire dalle 8 in piazza Matteotti con una edizione del ‘Mercato sui giardini’.

MOSTRE CULTURALI – Fra le tante iniziative che caratterizzeranno il mese di settembre, da segnalare la mostra al Circolo Arti Figurative, palazzo Ghibellino, dell’associazione A.L.I. intitolata ‘Personaggi e anniversari’ sui centenari di Copernico, Picasso, Zeffirelli, Calvino, aperta al pubblico fino al 10 settembre. Giorno di chiusura, il lunedì. Per informazioni consultare il sito www.circoloartifigurative.it.

A ‘Pontorme in festa’ spazio alla mostra collettiva di pittura “Il grano”, visitabile dal 9 settembre, alle 11, allestita nella sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo, aperta fino al 10 settembre 2023. Dal 16 al 30 settembre il palazzo Ghibellino ospiterà e festeggerà l’Arte/Artigianato per i 70 anni di Beppe Calvetti: un artigiano artista, falegname, ebanista, costruttore di strumenti musicali, pittore. Un eclettico empolese che ha vissuto la storia dell’artigianato empolese e che vuole festeggiarla in un catalogo di opere e ricordi. Giorno di chiusura il lunedì. Tutte le informazioni sul sito www.circoloartifigurative.it.

Tutti i dettagli sul programma degli eventi ancora in corso, fino alla metà di settembre, sono disponibili sulla guida completa a questo link: http://bitly.ws/IEi8

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa