Sostenibilità e pari opportunità, a San Casciano la prima mostra mercato dell'imprenditoria femminile

Offrire un’occasione di sostegno, visibilità e promozione alle piccole grandi imprese chiantigiane, guidate da donne, che si impegnano nello sviluppo sostenibile e si distinguono per il rispetto dei criteri che tutelano e promuovono la cura e l’amore per l’ambiente. È l’obiettivo che si pone la prima edizione di "Salvaguardare l’ambiente è un’impresa...femminile", la manifestazione promossa dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità che punta ad accendere i riflettori sul binomio imprenditoria femminile e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, in programma il 7 e 8 ottobre prossimi, per le vie e le piazze del centro storico e della Cittadella della Cultura sancascianese, è aperta alle aziende e alle attività che operano nei territori dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (San Casciano in Val di Pesa, Barberino-Tavarnelle, Greve in Chianti) e i comuni di area fiorentina. "L’idea è quella di creare - precisa il sindaco Roberto Ciappi - un palcoscenico privilegiato per il lavoro femminile che mostra e adotta nel concreto una particolare attenzione verso i temi della sostenibilità".

"La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza – continua il primo cittadino - e si propone nella formula della mostra mercato, nell’intento di offrire un’opportunità promozionale alle aziende, interessate ad esprimere il proprio impegno nella cultura della sostenibilità". Nel corso della due giorni tanti saranno gli eventi di approfondimento, le attività e i workshop focalizzati sul filo conduttore della manifestazione. "Intendiamo dare spazio alle donne che lavorano e che lavorano a favore della salvaguardia dell’ambiente – aggiunge Paola Malacarne, presidente della Commissione Pari Opportunità – l’obiettivo della rassegna dedicata all’imprenditoria femminile che ha a cuore la vita del pianeta è anche quello di aprire una vetrina inedita con piccoli talk che raccontano e mostrano i talenti e i percorsi professionali delle nostre ospiti". Il Comune rivolge un invito alle aziende a prendervi parte. Le professioniste interessate ad aderire possono scrivere a pariopportunita@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Nella mail si prega di indicare nome dell’azienda, categoria merceologica e contatti.

Potranno aderire le aziende che operano nei più disparati ambiti di produzione: agricoltura, ricettività, ristorazione, alimentare, artigianato, artigianato artistico, ceramica, tessile, moda, erboristerie, cosmesi, falegnameria/lavorazione legno, turismo, arte, libri, editoria, formazione, bioedilizia, oggetti/prodotti per la sostenibilità (pannelli solari/impianti fotovoltaici, imballaggi-bio, piattaforme digitali).

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino