Spazzamento strade, servizio sperimentale potenziato per Pontedera

Geofor, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pontedera, comunica l'avvio della sperimentazione di un nuovo piano di spazzamento meccanizzato e manuale per migliorare la pulizia delle strade. Questa iniziativa è parte integrante dell’ impegno a garantire un ambiente urbano più pulito e piacevole per tutti i cittadini potenziando sul territorio il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale.

Cosa comporta

Il nuovo piano di spazzamento prevede l'introduzione di attrezzature meccanizzate avanzate e l'impiego di personale specializzato per migliorare l'efficienza del servizio. Ciò significa che alcune modifiche nei giorni e negli orari di spazzamento saranno necessarie per consentire l'implementazione di queste migliorie.

Possibili variazioni nei giorni e negli orari di servizio:

Durante il periodo di transizione, potrebbero verificarsi delle difformità nei giorni e negli orari di servizio rispetto a quanto programmato fino ad oggi. Queste variazioni sono temporanee e mirano a garantire che il nuovo piano di spazzamento possa essere attuato con successo e che tutti i cittadini possano beneficiare di una città più pulita.

L'Amministrazione comunale di Pontedera e Geofor si scusano per eventuali disagi temporanei che potrebbero derivare da queste modifiche, certi che il nuovo piano di spazzamento porterà notevoli benefici alla comunità, migliorando la qualità della vita urbana e l'aspetto generale della città.

Si ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione durante questa fase di miglioramento del servizio di spazzamento.

Fonte: Geofor