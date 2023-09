Tenta di filmare delle ragazze e oppone resistenza, denunciato a Firenze

Fuori da un locale di Firenze avrebbe puntato il cellulare sotto gli abiti di alcune ragazze che erano in fila all'ingresso. Quest'ultime non si sarebbero accorte di nulla ma la scena non è sfuggita agli addetti alla vigilanza, che hanno chiamato il 112. È successo la notte scorsa nel centro della città dove un uomo, 39 anni brasiliano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

Secondo le ricostruzioni il 39enne avrebbe rivolto il cellulare sotto ai vestiti delle ragazze all'esterno del locale. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti, allertati dal personale della vigilanza, avrebbe iniziato a spintonarli per evitare di consegnare il cellulare, addentato per romperlo. Il telefono è stato comunque posto sotto sequestro e adesso l'uomo rischia di essere indagato anche per violenza privata, nel caso in cui dovessero emergere immagini delle giovani nel dispositivo.