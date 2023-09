Uffizi, domani una giornata di studi sulla finanza romana

Venerdì 8 settembre 2023 gli Uffizi ospiteranno dalle ore 9.30 nell'Auditorium Vasari una Giornata di Studi legata alla mostra "Pecunia non olet. I banchieri di Roma antica", allestita al piano terra degli Uffizi dal 4 luglio al 17 settembre 2023. Due sessioni dedicate a temi strettamente connessi con la banca romana, con interventi di illustri specialisti del settore, tra i quali la prof.ssa Marta García Morcillo (Assistant Professor in Storia Antica presso la Durham University), autrice di una monografia sulle vendite all’asta, nelle quali era fondamentale il ruolo dei banchieri, come sottolinea nella sua Introduzione alla Giornata il prof. Jean Andreau (Directeur d’études, EHESS - Paris).

Si continuerà parlando dell'importanza economica dei mercati nell'intervento del prof. Armando Cristilli (Investigador distinguido in Archeologia Romana presso la Universidad de Sevilla), per passare poi a illustrare i molteplici significati della moneta, tema al quale sono dedicati l'Intervento della prof.ssa Daniela Castaldo (Professore Associato in Musicologia e Storia della Musica presso l’Università del Salento) e del Dott. Riccardo Finozzi (membro del team per la realizzazione del museo della moneta di Banca d'Italia). La Giornata sarà fruibile sia in presenza che in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Gallerie degli Uffizi.