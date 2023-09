Denunciata per simulazione di reato 57enne pisana: aveva inscenato un finto furto

È stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Portoferraio, un 57 anne pisana indiziata di simulazione di reato.

La donna aveva richiesto l’intervento della polizia sostenendo che le fossero stati sottratti, dalla sua stanza di hotel, alcuni preziosi acquistati il giorno stesso nella località elbana.

Ha subito riferito agli agenti di essere stata derubata di un orologio e di una collana del valore complessivo di circa duemila euro.

Secondo le parole della 57enna pisana, qualcuno apporfittando della sua assenza, si sarebbe introdotto nella sua camera di albergo sottraendole i preziosi.

A fronte della denuncia erano state subito avviate le indagini che nel giro di pochi giorni, hanno delineato uno scenario piuttosto diverso dal racconto.

Dalle ricostruzioni sono emersi elementi che hanno dimostrato che quel furto in realtà non era mai avvenuto.

La donna infatti, per quanto si fosse effevvitamente recata in una gioielleria elbana per acquistare un orologio e una collana, non li aveva mai comprati.

A fronte delle prove raccolte, le 57enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata in stato di libertà per simulazione di reato.

Rischia fino a tre anni di reclusione.