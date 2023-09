Dall'Empolese alla Nazionale: esordio per l'Italia di Spalletti

Nato a Certaldo, cresciuto a Sovigliana, passato da Empoli e da Montespertoli, residente a Montaione, amato ovunque nell'Empolese Valdelsa. Luciano Spalletti oggi, sabato 9 settembre, inizia l'avventura con l'Italia. Il tecnico ex Empoli parte da Skopje contro la Macedonia del Nord e riinizia la sua carriera da Coverciano, la patria del calcio italiano. È il giorno del suo esordio come commissario tecnico dell'Italia e l'Empolese Valdelsa non può che guardarlo con ammirazione.

Dopo la carriera da calciatore, Spalletti è diventato mister grazie all'intuito di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. Da lì è arrivata la scalata al calcio europeo e italiano: a maggio il trofeo più bello, la vittoria dello Scudetto col Napoli.

Assieme a Spalletti troviamo in Nazionale storici collaboratori ex Empoli, alcuni di loro toscani. Daniele Baldini, storico capitano azzurro ed ex allenatore, è montemurlese ma empolese d'adozione. Marco Domenichini è ligure ma è cresciuto come preparatore proprio a Empoli. Salvatore Russo è campano ma nel 2016-17 ha fatto il vice allenatore al Castellani. Alessandro Pane è empolese adottivo e ha scritto pagine importanti dell'Empoli negli anni Novanta da calciatore, inoltre ha allenato la CuoioCappiano di Santa Croce e il Pisa. C'è anche Francesco Sinatti, aretino passato da Empoli, con lui Franco Ferrini, azzurro nella Serie A 2021/22.

E poi gli empolesi in campo non mancano: Provedel e Vicario in porta, Dimarco, Spinazzola, Di Lorenzo e Casale in difesa, Frattesi a centrocampo. Tutti passati da Empoli. E proprio l'Empoli Fc manda un augurio a tutti: "In bocca al lupo!".