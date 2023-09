Si 'allarga' il Montanelli-Petrarca con 4 aule, il comprensivo di Fucecchio raggiunge 2mila studenti

Un taglio del nastro atteso e importante questa mattina per l'Amministrazione comunale di Fucecchio e per l'intero mondo della scuola. E' stato infatti inaugurato l'edificio che ospiterà le nuove aule della scuola primaria di secondo grado Montanelli Petrarca grazie all'ampliamento di uno dei plessi scolastici più importanti del territorio. Così, dal prossimo anno scolastico, ormai alle porte, gli studenti potranno contare su quattro ulteriori aule moderne e funzionali, affacciate su via Giusti e collegate alla struttura esistente attraverso una passerella posta al primo piano. Un investimento di circa 600mila euro che consentirà di mettere a disposizioni più spazi per la didattica. All'interno della scuola è stato inoltre inaugurato il nuovo fontanello di acqua potabile, realizzato grazie ad un progetto realizzato dal Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

All'inaugurazione sono intervenuti, oltre al sindaco Alessio Spinelli e alla vice sindaca e assessore alla scuola Emma Donnini, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Presenti inoltre la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Montanelli Petrarca", Angela Surace, la dirigente dell'istituto superiore "Checchi", Genny Pellitteri, l'architetta Rossella Campigli, progettista e direttrice dei lavori, don Andrea Cristiani e don Giorgio Rudzki. Presenti anche gli assessori della giunta comunale e i consiglieri comunali Federica Banti, Francesco Bonfantoni, Alberto Cafaro e Sabrina Mazzei.

"Un intervento di cui andiamo orgogliosi - spiega la vice sindaca Emma Donnini - perché ci permetterà di mettere a disposizione degli studenti quattro nuove aule spaziose e di collegare al meglio la scuola. Il tutto proprio nell'anno scolastico in cui uniremo l'istituto comprensivo e la direzione didattica in un unico, grande istituto che raccoglierà 13 plessi scolastici per un totale di oltre 2000 studenti e circa 300 unità tra docenti e personale ATA. Una grande opportunità che arriva dopo anni in cui abbiamo costruito percorsi educativi importanti, a partire dai nidi d'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori, e che ci permette oggi di presentare alle famiglie un'offerta formativa ricca e variegata".

"La scuola è il luogo di inclusione per eccellenza - prosegue il sindaco Alessio Spinelli - quindi è nostro compito investire in essa così da offrire spazi didattici sempre più all'avanguardia, moderni e tecnologici per studenti ed insegnanti. Quella di oggi è stata una grande festa che deve unire forze di maggioranza e opposizione perché dimostra quanto i servizi scolastici e la comunità educante siano uno dei cuori pulsanti della nostra Fucecchio. Mi dispiace, invece, per l'assenza dei consiglieri comunali che rappresentano i partiti politici di opposizione perché oggi è una giornata di festa di tutta la comunità".

"L'unione dei due istituti in un unico istituto comprensivo rappresenta una grande sfida - spiega la nuova dirigente scolastica Angela Surace - ma i nostri punti di forza saranno la condivisione e la collaborazione costante tra tutti i plessi scolastici. Confido in un istituto che ha già grandi potenzialità e che mi auguro possa ulteriormente arricchirsi. I nuovi spazi che abbiamo inaugurato questa mattina permetteranno inoltre di rendere maggiormente fruibile la didattica e di dar vita ad un nuovo modo di fare scuola".

"L'inaugurazione di questa mattina rende il senso di un presidio scolastico che si rigenera grazie ad un investimento importante - conclude il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Fucecchio ricopre un ruolo all'avanguardia rispetto alle politiche scolastiche, mettendo l'educazione e la formazione al primo posto. Esattamente il messaggio che vuol lanciare la Regione Toscana sulla centralità della scuola come luogo di crescita, inclusione e condivisione".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa