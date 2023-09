Lucrezia Lunardi vince il titolo di miss Montecatini 2023.

La 16enne di Vinci ha conquistato la corona in occasione della finalissima tenutasi il 7 settembre nello scenario delle Terme del Tettuccio a Montecatini, dopo aver vinto le selezioni e la semifinale del concorso iniziato il 23 agosto.

Studentessa presso il liceo linguistico Santissima Annunziata di Empoli, Lucrezia Lunardi coltiva da sempre la passione per lo sport in atletica leggera.

Per la ragazza, quello del titolo, non è stato l'unico importante traguardo raggiunto. È infatti diventata la nuova testimonial della gioielleria Gianni di Montecatini dove, per un anno, sarà protagonista delle campagne pubblicitarie del negozio.