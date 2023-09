In scena lo spettacolo del laboratorio teatrale di Giallo Mare nel carcere di Livorno

Giovedì 5 ottobre alle 19.00 presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno – Sez. A/S andrà in scena lo spettacolo Fatta apposta per me,

molto liberamente tratto da “La scuola delle mogli” di Molière.

Al centro della vicenda una giovane donna, cavia di un esperimento che solo una mente maschilista e patriarcale come quella di Arnolfo poteva escogitare: è stata presa da bambina, e poi lasciata nell'ignoranza di tutto per poter essere la moglie ideale, vittima per non dire schiava del futuro marito che ha intenzione di dominarla su tutti i piani, economici, culturali, psicologici.

Lo spettacolo è l’esito di un laboratorio di teatro rivolto ai detenuti della sez. Alta Sicurezza della Casa Circondariale condotto da Maria Teresa Delogu con l’assistenza di Lavinia Meo. Il laboratorio si è svolto riflettendo e aprendo confronti sulla questione di genere, o meglio dei generi, in un’ottica inclusiva e partecipativa, tesa a recuperare e valorizzare le capacità espressive di ciascun partecipante, in un percorso che mira alla riscoperta e al rafforzamento di capacità sociali, culturali, relazionali, preziose alleate nel difficile cammino del reinserimento nella società.

Il progetto è realizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, ideato e diretto da Maria Teresa Delogu con la collaborazione di Lavinia Meo. Il percorso è parte del progetto Teatro in carcere promosso dalla Regione Toscana, con la Casa Circondariale di Livorno sez. Alta Sicurezza.

Per partecipare (i posti sono limitati) la prenotazione obbligatoria, entro giovedì 14 settembre, scrivendo una email a fattaappostaperme@gmail.com con i seguenti dati per ogni partecipante:

- NOME E COGNOME

- DATA E LUOGO DI NASCITA

- UN NUMERO DI CELLULARE

L’ingresso è gratuito.

Si ringrazia la Direzione e tutto il personale della Casa circondariale di Livorno, il DAP Provveditorato Regionale Toscana e l’assessorato alla cultura della Regione Toscana.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0571 81629 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa