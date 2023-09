Terremoto Marrakech, le testimonianze dei toscani: "35 secondi mi sono parsi un'eternità"

Arrivano le prime testimonianze di toscani che, mentre erano in soggiorno a Marrakech, hanno percepito forte e chiaro il terremoto di magnitudo 7 della scala Richter.

"Sto bene, ma quei 35 secondi mi sono parsi un'eredità", racconta Barbara Messini, titolare del B&b Dar Barbi nella Medina della città marocchina. La valdarnese d'origine, da 10 anni in città, ha raccontato di aver ricevuto l'allarme SOS sul cellulare prima di sentire il grande botto: "Tutto inizia a tremare. Cadono bicchieri, la tavola si sposta non riesco a stare in piedi, 35 secondi che durano un eternità poi il caos, parti di facciate cadono, i clienti sembrano impazziti, io ho lo scooter davanti a me, prendo il mio zaino ci metto cose a caso, un golf, una maglina, un foulard, una coperta, prendo il mio cagnolino Lola, metto in moto e via".

Ouarda Ait Taleb, 35 anni, attualmente a Firenze, è rimasta in contatto con i figli attualmente a Marrakech, un bimbo di 2 anni e una bimba di 6. "Mi ha chiamato mia mamma a mezzanotte e mezzo - ora italiana -, con la mia bambina che stava piangendo e che diceva 'qui cade tutto'. Per fortuna però non gli è successo niente al di là del grande spavento. Sono rimasti fuori fino alle sei di stamani, adesso la situazione sembra tranquilla. speriamo bene". "Mio babbo - spiega - invece si trova proprio a Marrakesh, mi ha raccontato di aver sentito un gran botto ed è uscito di casa, ma almeno lì non è caduto niente. Ho visto sui social le immagini immagini della piazza di Jamaa el Fna dove ci sono stati crolli, ma la situazione peggiore è nei paesini di montagna come nella zona di Ouarzazade perché la maggior parte delle case sono fatte di terra".

Infine Massimo Rossi, ex imprenditore orafo adesso in pensione, è in Marocco per il regalo di compleanno fatto dalla moglie. "Siamo a Marrakech da 4 giorni, siamo rientrati in albergo ieri alle 23 e poi tutto ha iniziato a tremare accompagnato da un forte boato. Ora siamo davanti all'albergo che si trova nella Medina nuova e non ha riportato lesioni. Abbiamo fatto tuttavia un giro nella Medina vecchia che risale al 1200" che invece ha subito danni. "Adesso cerchiamo di ripartire ma ci hanno detto che prima di mercoledì sarà praticamente impossibile".