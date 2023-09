Paziente aggressivo nel reparto di psichiatria del Santa Chiara, interviene la polizia

Intervento della polizia nel reparto psichiatria SPDC dell’Ospedale Santa Chiara, lo stesso dove ad aprile fu aggredita a morte da un suo ex paziente la psichiatra Barbara Capovani. I poliziotti, intorno alle ore 15.30, sono intervenuti in ausilio al personale sanitario per contenere un soggetto extracomunitario che doveva sottoporsi a delle cure. Alla vista degli operatori di polizia, il soggetto ha però collaborato spontaneamente lasciandosi sottoporre alle cure del caso.

Un intervento simile p avvenuto alle ore 21.35, a seguito di richiesta del 118, a San Giuliano Terme per un soggetto in agitazione psicomotoria aggressivo. La volante interveniva unitamente a personale 118 e ad una pattuglia dei carabinieri. Anche in questo caso il soggetto alla vista degli operatori di polizia, che lo hanno tranquillizzato, è risultato collaborativo ed ha acconsentito al trasporto in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.