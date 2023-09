Anziana chiede aiuto dalla finestra, era rimasta chiusa in casa: soccorsa dalla polizia

Ieri, intorno alle ore 13:05, la polizia è intervenuta nel quartiere di Cisanello in risposta alla segnalazione di un passante riguardo a una signora anziana che chiedeva aiuto dalla finestra del suo appartamento, situato ad un piano elevato di un condominio. Una volta sul posto, i poliziotti hanno stabilito un contatto con la signora, portandola vicino alla porta per tranquillizzarla. Hanno notato che la porta era chiusa a chiave, probabilmente dall'esterno, e la donna non poteva aprirla dall'interno.

Di conseguenza, i poliziotti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la finestra, ma allo stesso tempo hanno contattato il figlio della donna, che è arrivato rapidamente con le chiavi e ha aperto la porta. La signora, sebbene leggermente confusa, non aveva bisogno di cure mediche. Era una persona anziana che era rimasta accidentalmente chiusa in casa e si era spaventata, chiedendo aiuto dalla finestra. La situazione si è risolta positivamente senza incidenti.