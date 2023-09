Auto ribaltata e un frontale: due incidenti nella tarda serata a Prato

Due incidenti nella tarda serata di oggi a Prato. Nel primo, avvenuto in via del Castagno, i vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 19:45 per estrarre due persone intrappolate in un'auto ribaltata in seguito a una collisione con un altro veicolo. Nel secondo incidente, avvenuto alle 20:25 sullo svincolo autostradale di Prato Est, due automobili sono state coinvolte in una collisione frontale, con tre persone estratte e affidate al personale del servizio sanitario 118.

Le cause di entrambi gli incidenti sono attualmente oggetto di indagine da parte della municipale per il caso in via del Castagno e della Polizia Stradale per lo svincolo autostradale.