Cambio al comando dei Carabinieri di Pisa: trasferito il Tenente Colonnello Salvatore Leone

Il Ten. Col. Salvatore Leone, dopo 4 anni di permanenza in città, è stato trasferito al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove andrà a ricoprire l’incarico di responsabile del Servizio di Vigilanza e ispettivo in materia Antinfortunistica.

Il Ten. Col. Leone, giunto a Pisa a settembre del 2019, si è confrontato fin da subito, nell’incarico di Comandante della locale Compagnia Carabinieri, con l’articolata e variegata realtà del territorio, affrontando, dopo pochi mesi, le emergenze legate al periodo di pandemia da COVID-19 e, successivamente, le necessità legate alle questione di ordine e sicurezza pubblica della città, con presenza e costanza. Durante il suo periodo di comando sono state numerose le attività di servizio portate a termine dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, tra le quali vogliamo ricordare le operazioni antidroga “MACELLAIO” nel 2022 e “GALLERIA” nel 2023 e la “TROLLEY” nel 2023 condotta in ordine ad un gruppo dedito ai furti in danno di turisti.

L’Ufficiale ha intrapreso la carriera militare nel 1996 con il grado di Maresciallo, quindi nel 2003 vince il concorso per Ufficiali e dopo la frequenza del Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma, ricopre, dal 2004 al 2007, l’incarico di Comandante del Plotone di Rappresentanza del Gruppo Carabinieri di Roma. Dal 2007 al 2008 è Comandante del Reparto Servizi Sicurezza Enti Vari di Roma, per poi passare, dal 2008 al 2015, al comando della Compagnia Speciale del Gruppo Carabinieri di Roma e poi, dal 2015 al settembre 2019, della Compagnia Speciale di Pronto Intervento del Comando Generale dell’Arma.

Questa mattina, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo che, alla presenza di una rappresentanza di Ufficiali del Comando Provinciale, lo ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni a Pisa, sottolineandone doti umane e professionali ed esprimendogli un cordiale in bocca al lupo per il lavoro che lo attende nella nuova sede