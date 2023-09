Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio boschivo tra le località Le Piastre e Prunetta. L'incendio ha interessato anche cataste di legname materiale cippato depositato nelle vicinanze e si stava dirigendo verso alcune abitazioni poste a valle dell'incendio. Per questo in supporto alle squadre AIB della Regione Toscana intervenuti anche con 2 elicotteri, sempre della Regione.

Inoltre sono intervenute tre squadre VVF provenienti da Montecatini, dalla sede Centrale e da San Marcello che sono state impegnate per circa tre ore nelle operazioni di spegnimento.

In totale sono stati schierati 17 uomini e 6 mezzi VF. Lo spegnimento è stato portato a termine impedendo all'incendio di arrivare alle abitazioni grazie al coordinamento di tutte le forze in campo. Attualmente stanno iniziando le operazioni di bonifica.

Sempre nel Pistoiese, i vigili del Fuoco di Pescia, supportati da un autobotte proveniente dalla sede centrale di Pistoia, sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:45 circa, nel comune di Montecatini Terme in via Cristoforo Colombo per un incendio di vegetazione. Ad andare a fuoco per cause in corso di accertamento sterpaglie e rovi in un oliveto incolto in prossimità di abitazioni e della chiesa di San Francesco d'Assisi. L'intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere l'incendio evitandone la propagazione ed è stata chiusa momentaneamente anche la strada poi riaperta per permettere di poter effettuare le operazioni di spegnimento in piena sicurezza. Sul posto in supporto anche squadre AIB del sistema regionale antincendio Boschivo.