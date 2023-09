L'Umana San Giobbe passa a Rimini e si aggiudica la prima di Supercoppa per 71-78

San Giobbe in campo al Flaminio di Rimini per l'esordio in Supercoppa con Spear unico infortunato (botta alla coscia da valutare rimediata nell'amichevole contro la Luiss Roma), ma con il recupero di Martini e l'aggiunta dell'aggregato Divac.

Avvio in salita per la formazione toscana, sotto di quattro lunghezze già al primo giro di orologio. La tripla di Martini sveglia la San Giobbe e apre il botta e risposta tra le due formazioni da oltre l'arco. Pari a undici con la seconda tripla di giornata di Stefanini, primo vantaggio Umana con il gancio di Possamai sul 11-13. Due triple consecutive di Simioni ribaltano nuovamente il tabellone; è ancora Stefanini dalla media a fissare sul 17-17. Altri cinque punti ravvicinati dei romagnoli valgono l'allungo sul 22-17 a due minuti dalla fine del tempino. Rimini amministra e archivia 25-19.

Parziale di 0-8 firmato dalle due triple di capitan Bozzetto e da Martini che porta la San Giobbe avanti, i romagnoli reagiscono ma i Bulls hanno un buon piglio e trovano il massimo divario sul 28-33 con il tre su tre di Stefanini in lunetta. Tomassini da lontano per la risposta della RBR, pari trentatré con il piazzato di Simioni a quattro dalla fine del primo tempo. Folate da una parte e dall'altra; di nuovo Rimini poi San Giobbe sul più due. Ferrari ferma le operazioni. Dellosto con cinque punti, intervallato da Tilghman e Tomassini in lunetta. Squadre a riposo sul più sei Umana.

Rientro in campo shock per la San Giobbe: Marks dalla lunga per due volte nel giro di un minuto e mezzo e pari quarantacinque, poi sorpasso di Grande. Parziale di 10-0 per la RBR a interrompere è la penetrazione di Stefanini ma Rimini è decisamente in palla e allunga 53-47. I Bulls riemergono pur restando dietro di un possesso, un paio di azioni e Raffaelli impatta da oltre l'arco sul 55-55. Altro allungo romagnolo, a un minuto dalla fine del tempino è più quattro. Non è però finita. Due su due di Bozzetto ai liberi e magia di Stefanini da oltre l'arco allo scadere. San Giobbe sul 61-62.

Tomassini e Dellosto si rispondono da tre, si aggiunge anche Raffaelli ed è più quattro Umana. Ancora Dellosto con una tripla e massimo vantaggio Bulls sul 64-71. Blackout Possamai che costa ai toscani quattro punti tra non realizzati e subiti. Il margine di un possesso in favore della San Giobbe resta invariato fino a due minuti dalla fine quando ad allungare è il canestro più fallo subito di Tilghman. Tomassini per la riscossa della RBR, Raffaelli fa due su due in lunetta e rimette a posto le cose. L'Umana stringe le maglie difensive e colpisce ai liberi. Il risultato finale è il 71-78 che vale la vittoria nella prima di Supercoppa.

RivieraBanca Basket Rimini - Umana San Giobbe Basket 71-78 (25-19; 14-26; 22-17; 10-16)

Rimini Tassinari 2, Marks 12, Grande 5, Tomassini 15, Scarponi 10, Bonfè, Masciadri 7, Lombardi, Sirri, Johnson 7, Simioni 13 Capo All. Ferrari

San Giobbe Tilghman 15, Divac, Lorenzoni, Zani, Dellosto 16, Chapelli, Martini 5, Stefanini 20, Bozzetto 8, Jerkovic, Raffaelli 10, Possamai 4 Capo All. Bassi

Arbitri Centonza, Grappasonno, Ferretti

Fonte: Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.