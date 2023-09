Manca il piano operativo di sicurezza, sospesa l'attività di un cantiere nel Pisano

La Compagnia Carabinieri di Pisa ha condotto ispezioni relative alla legge sul lavoro e alla sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di contrastare in particolare il lavoro nero, nell’ambito di periodici accertamenti in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro.

Utilizzando il personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma, sono stati effettuati vari controlli presso cantieri edili a Pisa e nell'area circostante. Durante uno di questi controlli, è emerso che un cantiere non aveva redatto il piano operativo di sicurezza previsto durante i lavori. Di conseguenza, è stato emesso un provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, e due persone titolari dell'azienda sono state deferite con ammende e sanzioni per importi significativi.