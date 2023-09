Montascale fuori uso, centro storico di Arezzo inaccessibile per un turista disabile

Una coppia di turisti abruzzesi con un figlio disabile ha lasciato Arezzo dopo aver scoperto che il montascale per disabili era fuori uso, impedendo loro di raggiungere il centro storico. Il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, si è scusato per l'accaduto e ha invitato la famiglia a tornare in città. Ha considerato l'incidente spiacevole ma isolato e ha sottolineato l'importanza di migliorare i servizi per essere più efficienti.

La presidente di Atam, l'azienda responsabile del servizio, Carla Tavanti, ha anch'essa invitato la famiglia a tornare, sottolineando che le istituzioni e Atam sono pronte ad accoglierli per dimostrare la qualità dei servizi e la volontà di migliorare per far fronte all'aumento delle richieste.

Il vicesindaco ha ringraziato Atam e la cooperativa taxi di Arezzo per il servizio offerto ai turisti disabili e ha condiviso l'invito della presidente Tavanti, offrendo le sue scuse personali alla famiglia.