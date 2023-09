Motoclista infortunato nei boschi sopra la zona del Botro in località le Piastre, salvato dai vigili del fucoo

Questa mattina, intorno alle 11.46, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello è stata allertata dalla centrale operativa del 118 per il recupero di un motoclista infortunato nei boschi sopra la zona del Botro località le Piastre. La squadra ha raggiunto, insieme al SAST e i sanitari del 118 il luogo dell’accaduto per mezzo di veicoli fuori strada. Una volta giunti sul posto l'infortunato e stato stabilizzato per una probabile frattura ad una gamba. È stato necessario l’intervento dell'elisoccorso del 118, proveniente da Pavullo, per il recupero del ferito trasportato successivamente all'ospedale di Careggi.