Passi in avanti dell’Use Rosa Scotti nella seconda amichevole stagionale. Sul campo del Galli San Giovanni Valdarno, in una gara nella quale il punteggio è stato azzerato ad ogni tempino, la squadra biancorossa è parsa più sciolta e più in partita, tanto che coach Alessio Cioni è soddisfatto. “Alla fine abbiamo perso mi pare di 13 punti – attacca – siamo stati punto a punto per tre tempini, calando poi nel finale. Al di là di questo, anche se sono passati appena tre giorni dalla partita di La Spezia, ho visto dei passi in avanti delle ragazze. Il fatto che mercoledì abbiamo fatto bene un tempo mentre stavolta tre, mi fa capire che le gambe si stanno sciogliendo dopo il duro lavoro fisico di questo inizio e quindi l’autonomia si sta allungando. In questo periodo della stagione, non si sa mai quanto queste amichevoli sono indicative perché non si sa come e quanto le avversarie hanno lavorato. Resta il fatto che ho visto cose positive a San Giovanni ed altre su cui dobbiamo lavorare”. “Di una cosa sono contento – prosegue – ovvero dell’atteggiamento delle ragazze che hanno avuto una buona attitudine, il segno che la strada intrapresa è quella giusta. Ora aspettiamo i prossimi test che saranno più veritieri e ci serviranno per proseguire nel lavoro di avvicinamento al campionato”. La prossima amichevole è in programma sabato prossimo alle 19 al Pala Sammontana ancora contro La Spezia.