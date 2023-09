Unesco, a Palazzo Strozzi Sacrati Why/World Heritage, Giani: "Per giovani fondamentale impegno tutela patrimonio"

In occasione dei 50 anni della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, e dei 20 anni della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, l’associazione italiana Giovani per l’UNESCO ha presentato in Palazzo Sacrati Strozzi WHY | World Heritage Youth.

“Una bella giornata – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani incontrando Gianluca Buoncore presidente di AIGU Associazione Italiana Giovani per l’Unesco-, di confronto e costruzione che coinvolge i giovani nel valore della tutela Unesco, fondamentale per le nuove generazioni. Un evento che dimostra come le realtà giovanili siano consapevoli dell’importanza che per il futuro rappresenta la salvaguardia del patrimonio mondiale e culturale immateriale, un'eredità del quale i giovani dimostrano di avere piena coscienza e consapevolezza”