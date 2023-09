Villa Medicea dell'Ambrogiana, il ministro Sangiuliano: "Al lavoro per il raddoppio degli Uffizi diffusi"

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna a parlare del raddoppio degli Uffizi e della Villa Medicea di Montelupo Fiorentino. "Firenze è una delle capitali culturali non d'Italia, ma mondiale per storia, per sedimento, per quello che rappresenta. Parlare di Firenze richiama immediatamente alla nozione di bellezza. E su questa città siamo molto impegnati con le istituzioni locali. C'è un progetto al quale stiamo lavorando alacremente con il presidente della Regione Giani, che è il raddoppio degli Uffizi che troveranno nuovi spazi nelle Ville medicee di Careggi e Montelupo Fiorentino". Questa la dichiarazione del ministro della Cultura a margine della partecipazione alla 24/a Giornata europea della Cultura ebraica.