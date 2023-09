Abc U17, medaglia d'argento al Memorial Lunghi

Ad un passo dal back to back. Si apre con una medaglia d’argento la stagione degli Under 17 di Alessandro Gemmi che da venerdì a domenica scorsa sono stati impegnati nel 2° Memorial “Lorenzo Lunghi”, organizzato dalla Polisportiva Pino Firenze, a cui si sono presentati come campioni in carica dopo la vittoria nella prima edizione dello scorso anno.

Alla manifestazione hanno preso parte 12 formazioni (Abc Castelfiorentino, Polisportiva Pino A, Polisportiva Pino B, Valdisieve, Sancat, Laurenziana, Olimpia Legnaia, Firenze Basketball Academy, Pistoia Academy, Tigullio S. Margherita, Terranuova e Etrusca San Miniato), suddivise in tre gironi composti da quattro squadre ciascuno. I gialloblu, inserti nel girone Giallo con Sancat, Laurenziana e Valdisieve, hanno chiuso la fase di qualificazione al secondo posto con un ruolino di marcia di due vittorie, ai danni di Valdisieve (95-59) e Sancat (35-111), e una sconfitta, arrivata per mano della Laurenziana (89-78) che si è così laureata prima del girone. Il riscatto è arrivato però immediato in semifinale, quando i ragazzi di Alessandro Gemmi hanno ribaltato il risultato del giorno precedente imponendosi proprio sulla prima della classe: 77-66 il finale che ha permesso ai gialloblu di staccare il pass per la finalissima. Una finale in cui ad attenderli c’erano i padroni di casa del Pino A, che in semifinale avevano a loro volta avuto la meglio su Firenze Basketball Academy. Ne è emersa una gara davvero bellissima, intensa, combattuta e bella da vedere, come dimostra il punteggio finale in cui a spuntarla, nella volata, sono stati i fiorentini, che sul 93-90 hanno riportato a casa la coppa.

Grande soddisfazione, comunque, in casa gialloblu per questo primo assaggio di pre campionato, in cui i ragazzi di coach Gemmi hanno mostrato buon ritmo e tanta intensità in tutte le gare disputate andando davvero ad un passo dalla seconda medaglia d’oro. Un ringraziamento speciale e doveroso, infine, alla Polisportiva Pino Firenze per l’invito e l’ospitalità di questa tre giorni.

Fonte: Abc - Ufficio stampa