Alla Fornace Pasquinucci 'International Art', mostra di pittura e scultura

Il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci riapre l’attività artistica e culturale dopo il periodo estivo, inaugurando una mostra di arte contemporanea, con le opere di quattro talentuosi artisti, i pittori russi Dinara Kamzina e Sergei Kuznetcov, la pittrice giapponese Michiko Kimura, lo scultore iraniano Mahmoud Barati.

Lorella Consorti Presidente del Gruppo sottolinea che: “Lo scopo è quello di far conoscer l’arte di altre culture, di altri Paesi, ai soci, ed al pubblico che verrà in visita presso l’ Associazione nei giorni espositivi. Per i visitatori sarà un incontro positivo, si potrà ammirare la bellezza, la novità delle opere che vengono proposte nei locali suggestivi della vecchia Fornace. Per i soci, sarà un ulteriore motivo di confronto, apprendimento di nuove tecniche, ricerca di nuovi temi e soggetti, un input a migliorare la propria attività creativa”.

La mostra è curata dal Maestro Sergio Nardoni, pittore e scultore, conoscitore del mondo dell’Arte, da anni amico del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci.

Sono previsti inoltre due interessanti eventi: venerdì 22 settembre ore 21, conversazione del Prof. Antonio Sedoni “Parlando di Alberto Giacometti”; sabato 30 settembre ore 17, presentazione del libro “Dalla tradizione popolare al giallo toscano” nei romanzi della Prof.ssa Daniela Mancini.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Orari di apertura: dalle ore 17 alle ore 19, dal giovedì alla domenica, dal 16 settembre al 1 ottobre.

Fonte: Ufficio Stampa