Brucia rifiuti alla periferia di Certaldo, denunciato

Sono stati accesi fuochi in condizioni di non sicurezza, quindi sono state allertate le forze dell'ordine. I carabinieri forestali hanno denunciato il titolare di una ditta edile per alcuni abbruciamenti a Casotti, poco fuori Certaldo.

I militari hanno accertato un abbruciamento in atto a terra, nell’area era presente un cumulo di residui dovuto alla combustione di rifiuti vari del diametro di circa tre metri. In particolare erano presenti parti semi-combuste di pannelli di truciolato, legno compensato, ferri, reti di metallo e residui vegetali.

L’abbruciamento non era quindi costituito solo da residuo vegetale ma anche da rifiuti di cui il titolare di una ditta edile voleva disfarsi. Al momento del sopralluogo il fuoco risultava già spento da una squadra di Antincendio Boschivo della Protezione Civile di Certaldo, e rimanevano i residui. Si vedevano molto bene i resti del truciolato e delle reti metalliche con del residuo vegetale ancora non combusto. Dalle verifiche effettuate è stato appurato che l’area in questione, oggetto di controllo, veniva utilizzata anche come deposito di materiale di lavoro riconducibile similmente ad un’attività edile.