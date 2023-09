Bus per Fucecchio, AT anticipa le partenze di 10 minuti

Autolinee Toscane informa che a partire dal 15/09/2023 , sarà attuato l’anticipo di alcune corse della linea 290 al fine di consentire agli studenti di raggiungere l’I.I.S. “Arturo Checchi” di Fucecchio in orario utile per l’inizio delle lezioni.

L’anticipo sarà di minuti 10, come di seguito dettagliato:

· corsa nr. 10242 S. Croce S.A.-Fucecchio-San Miniato basso-Empoli dalle ore 6:31 alle ore 6:21

· corsa nr. 10234 Empoli-La Scala-San Miniato p.za Eufemi dalle ore 7:19 alle ore 7:09

· corsa nr. 10286 San Miniato p.za Eufemi-Fucecchio dalle ore 7:50 alle ore 7:40

Si specifica inoltre che, in virtù di tale anticipo, la corsa nr. 10234 porterebbe coincidenza anche con la corsa nr. 10260 (stessa linea) La Scala-Fucecchio-S. Croce S.A. alle ore 7:27 in località La Scala, fornendo così una ulteriore soluzione per gli studenti che devono raggiungere Fucecchio.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa