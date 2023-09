I Cantuccini Toscani IGP hanno un Consorzio di Tutela: atto con 21 aziende

21 aziende dolciarie toscane, tutte produttrici autorizzate IGP, riunite nel Palazzo di Valfonda (sede di Confindustria Firenze), hanno deliberato per atto pubblico lo scioglimento dell’Associazione e subito dopo la costituzione del Consorzio di Tutela, che porta lo stesso nome e logo, ormai apprezzato e conosciuto ovunque: Assocantuccini. L’Assemblea dei Consorziati ha votato per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione cui è seguita la nomina del Presidente, Daniele Scapigliati, e del Vice Presidente, Giovanni Belli. Fanno parte del CdA anche Andrea Corsini, Federico Ghirelli e Cristiano Fancelli.

Per il nuovo Presidente, Daniele Scapigliati, “si tratta di un progresso considerevole nella direzione del rafforzamento dell’IGP. Una buona notizia per tutta la Toscana. Finalmente potremo ricevere finanziamenti pubblici per la promozione del prodotto in Italia e all’estero, mentre i nostri poteri di interdizione nei confronti delle contraffazioni e delle imitazioni sleali saranno notevolmente aumentati. Da maggiori poteri, però, derivano grandi responsabilità. Ci attende un periodo di lavoro intenso, per dare sostanza a un progetto a lungo coltivato e giunto adesso a un primo, fondamentale, traguardo. Il prossimo passo sarà quello della richiesta di riconoscimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Consorzio nasce con una rappresentatività (rispetto alla produzione certificata IGP) superiore al 90%, una dimostrazione della nostra forza come organizzazione e anche della coesione che abbiamo saputo costruire in oltre 12 anni di vita associativa”. L’Associazione fu fondata da 9 aziende nel 2011. La nuova sede (legale ed operativa) del Consorzio è a Firenze, in Via Valfonda 9.

Gli Associati:

Corsini Biscotti Srl, Castel del Piano (GR) – www.corsinibiscotti.com

Pietro Masini Srl, Lastra a Signa (FI) – www.masinibiscotti.it

Colussi SpA, Sambuca (FI) – www.sapori.it

Biscottificio Belli Srl, Calenzano (FI) – www.biscottificiobelli.it

Scapigliati Dolciaria Srl, Figline Valdarno (FI) – www.scapigliati.it

Masoni Pietro Srl, Loc. Belvedere, Colle di Val d’Elsa (SI) – www.masonipietro.it

Le Logge Srl, Massa Marittima (GR) – www.lelogge.it

Biscottificio Piemonte Srl, Carrara (MS) – www.biscottificiopiemonte.it

La Fabbrica del Panforte Srl, Loc. Pian dei Mori (SI) – www.fabbricadelpanforte.com

Panificio Menchetti Srl, Cesa Marciano della Chiana (AR) – www.menchetti.it

Forno Steno Srl, Vaiano (PO) – www.fornosteno.it

Asolo Dolce Srl, stabilimento di Rignano Sull’Arno (FI) – www.asolodolce.it

Fiore 1827 Srl, Siena (SI) – www.fioresiena.it

Deseo Srl, Prato (PO) – www.biscottideseo.it

Sapori del Lago Nero Srl, Cutigliano (PT) – www.lagonero.it

Ghiott Dolciaria Srl, Tavarnelle Val di Pesa (FI) – www.ghiott.it

Panificio Cafissi Srl di Carmignano (PO) – www.panificiocafissi.it

Panificio Savinese Snc, Monte San Savino (AR) – www.savinese.com

F.lli Baldassini Srl, Aulla (MS) – www.baldassini.it

Artebianca Natura & Tradizione Srl, Pietrasanta (LU) – www.artebianca.com

Lunardi Luigi e C. Snc, Quarrata (PT) – www.fratellilunardi.it

JMS srl, Firenze (FI) – www.leonardofirenze.it

Fonte: Assocantuccini