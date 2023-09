Cascina, nuovo parco giochi a San Lorenzo alle Corti

“Domani, martedì 12 settembre, inizieranno i lavori in piazza Nannipieri per la realizzazione del nuovo parco giochi”. A darne l’annuncio è il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici. Il parchino tornerà dunque a nuovo splendore a San Lorenzo alle Corti, visto che i vecchi giochi, danneggiati irrimediabilmente, erano stati smantellati da tempo perché pericolanti. “Il paese avrà così un’area attrezzata e dedicata ai più piccoli – aggiunge Masi –, in una zona frequentata da tante famiglie e quindi idonea a favorire la socializzazione”.

Sponsor di questi nuovi giochi sono le farmacie comunali di Cascina. “Una parte degli utili di Sogefarm, destinati a finalità sociali, è stata utilizzata per ridare vita al parchino di San Lorenzo alle Corti – sottolinea Giulia Guainai, assessora al sociale –: un bel modo, dunque, di unire le finalità sociali e i lavori pubblici nell’ottica di pensare ai giovani e alle famiglie, per consegnare loro una Cascina più bella e accogliente. Ringraziamo Sogefarm per la sensibilità che dimostra per il nostro territorio”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa