Centro 5G di Prato, il 13 settembre riparte ciclo di seminari sulle nuove tecnologie

Introduzione all’Intelligenza Artificiale’ e ‘Introduzione ai Big Data ed esempi applicativi’. Sono i titoli dei primi due seminari di divulgazione sulle nuove tecnologie, destinati alle imprese e alle istituzioni, organizzati presso il Centro di Competenze 5G e Tecnologie Innovative di Prato. I due appuntamenti rientrano in un calendario di iniziative che proseguirà nel 2024 e che prevede il coinvolgimento di relatori autorevoli.

Il primo seminario, ‘Introduzione all’Intelligenza Artificiale’, si terrà il 13 settembre dalle ore 9.30 alle 13, mentre il secondo ‘Introduzione ai Big Data ed esempi applicativi’ è fissato per giovedì 21 settembre sempre dalle 9.30 alle 13.

Tutti i seminari sono organizzati dalla Regione in collaborazione con Fondazione Ugo Bordoni, Prisma, la Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Prato, e si terranno presso il Centro di Competenze 5G, in via Galcianese 34 a Prato.

“E’ un ciclo molto interessante – spiegano gli assessori a economia e turismo Leonardo Marras e a infrastrutture digitali e innovazione Stefano Ciuoffo – che mette a disposizione delle imprese e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, momenti importanti di confronto su temi che stanno diventando sempre più attuali. Tutte le attività vengono realizzate con il supporto della Fondazione Ugo Bordoni ed in collaborazione con Prisma e il Comune di Prato. Nei prossimi appuntamenti saranno affrontati altri argomenti di grande interesse che riguardano tutti gli aspetti della lavoro quotidiano di aziende e istituzioni”.

La Regione ha costituito il Centro di competenza 5G e tecnologie innovative presso il P.AIR di Prato, di proprietà della società in house Sviluppo Toscana S.p.A.. Il Centro è stato creato nel distretto industriale pratese come mezzo ideale per favorire l’innovazione delle PMI manifatturiere e luogo comune per il coordinamento delle progettualità che, sul tema del 5G, operano su questo territorio, con l’obiettivo poi di estenderlo al resto della regione. Il Centro è orientato a fornire un ambiente di sviluppo per progetti che puntino a coniugare le competenze scientifiche delle Università e degli enti di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori ritenuti strategici a livello regionale.