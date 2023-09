Costituzione e anti-Costituzione, a Pisa riflessione sui 75 anni della "Carta"

"Costituzione e anti-Costituzione: una riflessione sui primi 75 anni" è il titolo dell’incontro con la partecipazione di Gherardo Colombo in programma mercoledì 13 settembre alle ore 16.30, presso l’Edicola della Legalità in piazza Martiri della Libertà a Pisa. L’incontro prende spunto dalle pagine del volume "Anti Costituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società", edito da Garzanti, di cui è autore l’ex magistrato.

L’evento è organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con i soggetti che aderiscono al protocollo dell’Edicola della Legalità (Comune di Pisa, Prefettura di Pisa, Università di Pisa, Associazione Ciardelli Onlus, Associazione Libera). L’incontro è coordinato da Emanuele Rossi, docente di Diritto Costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna, con la partecipazione di Michela Manetti, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre e l’Università di Siena; Saulle Panizza, docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Pisa.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa