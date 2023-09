Donazioni di sangue,: nuovo protocollo d’intesa fra Comune, Aou senese e associazioni di volontariato

Unire le forze, collaborare e condividere i percorsi virtuosi con un obiettivo comune: promuovere la cultura della donazione di sangue e aumentare le donazioni. Questi i principali obiettivi del protocollo d’intesa firmato questo pomeriggio, lunedì 11 settembre, da Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese e associazioni di Volontariato operanti nel settore: Anpas, Avis, Ffratres territoriali e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade di Siena.

Un atto prospettico e propedeutico: infatti, con questo accordo, i soggetti firmatari si impegnano a promuovere la cultura della donazione di sangue verso i dipendenti e collaboratori del Comune di Siena, attraverso la divulgazione di conoscenze e informazioni fornite dall’Aou Senese e dal volontariato, e a favorire la partecipazione di dipendenti e collaboratori alle giornate ed iniziative dedicate alla donazione di sangue. Altro aspetto importante è quello di facilitare, per i lavoratori, l’utilizzo degli istituti contrattuali di settore previsti per la donazione di sangue (ad esempio permessi retribuiti, giustificativi di assenza, ecc.) e valutare anche ulteriori forme di facilitazione per la donazione di sangue. A firmare il protocollo, che avrà una durata di tre anni, il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, e i rappresentanti delle associazioni del territorio attive per la donazione di sangue.

“Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio - significa letteralmente donare una parte della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo e che ha un reale e urgente bisogno. Diventa per questo indispensabile unire le forze e sensibilizzare il più possibile le nostre comunità, affinché la donazione diventi un dovere civico vero e proprio per la salvaguardia della vita. Per questo abbiamo deciso di sottoscrivere questo protocollo con l'Aou Senese. Puntiamo a una campagna di sensibilizzazione che parta anche dall'amministrazione comunale in tutte le sue componenti”.

“È interesse del Comune di Siena - sottolinea l'assessore alla sanità del Comune di Siena Giuseppe Giordano, che ha portato il documento all'attenzione della giunta comunale – collaborare con gli enti preposti all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari per lo svolgimento di programmi d’interesse comune rivolti alla cittadinanza, anche al fine di esercitare un’azione propositiva. Attraverso questo protocollo puntiamo pure a semplificare l'iter per la donazione di sangue, favorendo l'utilizzo degli strumenti normativi previsti per l'esercizio della donazione da parte del personale dipendente”.

“Siamo molto felici della disponibilità e dell’attiva partecipazione del Comune di Siena, che ha subito aderito alla nostra proposta con grande attenzione e sensibilità ai temi della donazione di sangue e del coinvolgimento del volontariato nei percorsi di cura - commenta Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese -. Grazie al supporto e alla piena collaborazione con il Comune di Siena si può incentivare ancora di più la partecipazione di tutti i senesi, garantendo una cornice importante alle iniziative di potenziamento delle donazioni e di coinvolgimento previste in Azienda, perché è grazie alla collaborazione e alla condivisione che si crea valore insieme”.

“L'informazione sull'importanza della donazione di sangue è fondamentale in una moderna e strutturata società - dichiarano congiuntamente le associazioni di volontariato operanti nel settore Anpas, Avis, Fratres territoriali e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade -. Il messaggio di solidarietà deve quindi, e soprattutto, transitare da quelle organizzazioni che sono dedicate alla cura della cosa comune: le nostre Istituzioni. Oggi quindi celebriamo questo momento restituendo alla cittadinanza un segnale importante: la collaborazione porta sempre un valore immenso e risultati eccellenti per il nostro territorio”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa