Due nuovi spazi moderni e sostenibili dedicati allo sport: doppi inaugurazione a Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle si prepara a vivere una delle sue migliori stagioni sportive sul piano della riqualificazione degli impianti e la creazione di nuovi spazi pubblici dedicati al mondo dello sport e all’arricchimento dell’offerta formativa sul territorio. Mercoledì 13 settembre l’amministrazione comunale taglierà un doppio nastro tricolore dopo aver realizzato un investimento complessivo pari a 1 milione e 300mila euro. Alle ore 19 è prevista la presentazione dello spazio motorio funzionale alla ginnastica artistica realizzato negli spazi della scuola primaria di Barberino Val d’Elsa, alle ore 19 si terrà l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo “Leonardo Pianigiani” di Tavarnelle Val di Pesa, accompagnata dalla presentazione delle squadre del settore giovanile Asd Valdipesa Giovani alle ore 21.

Due nuovi spazi moderni, efficienti, sostenibili, accoglienti che ampliano potenzialità, prestazioni e vocazioni sportive del territorio alimentate e portate avanti negli anni dalle società e dalle associazioni che si adoperano storicamente per fare dello sport locale uno strumento di espressione fisica per tutti, improntato alla socialità e al benessere psicofisico.

La realizzazione della palestra nei locali sottostanti la scuola “Andrea da Barberino” ha permesso la creazione di un nuovo impianto a disposizione della formazione e della cultura sportiva del Chianti. “Ci prepariamo ad inaugurare un investimento molto importante - aggiunge il sindaco David Baroncelli – una palestra polivalente che ha richiesto una spesa complessiva pari a 750mila euro destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica, una risposta di qualità alle esigenze del mondo sportivo locale legate agli sport indoor”. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai lavori Pubblici Roberto Fontani, il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei e le referenti per la ginnastica artistica dell’Unione Polisportiva di Tavarnelle Michela e Valentina Di Bella.

Quanto allo stadio tavarnellino, l’impegno del Comune si è concretizzato con un investimento del valore di 630mila euro. L’investimento è consistito in un’opera di adeguamento normativo e efficientamento energetico. “Abbiamo realizzato – spiega il sindaco Baroncelli - un nuovo settore e una tribuna, destinata alla tifoseria ospite, un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, l’adeguamento del pubblico spettacolo anche in notturna”. L’intervento ha permesso un cambiamento rilevante della struttura sportiva che ha aumentato la propria capienza per oltre 1500 posti a sedere. I restanti 300mila euro sono stati stanziati dal Comune per realizzare un’opera di efficientamento energetico finalizzata alla riduzione dei consumi e delle spese.

All’inaugurazione interverranno il sindaco David Baroncelli, il presidente di San Donato Tavarnelle Calcio Andrea Bacci e il Presidente della LegaPro Matteo Marani. Saranno presenti anche l’assessore ai lavori Pubblici Roberto Fontani e il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei.

“Investendo sullo sport – conclude il primo cittadino - realizziamo un’importante operazione che va a favore della qualità della vita e del vigore sociale della nostra comunità, l’ambito sportivo può rappresentare lo spazio in cui sperimentare e costruire un rapporto nuovo con se stessi e gli altri, oltre ad essere il luogo in cui apprendere una pratica atletica”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO