Elezioni Montelupo, IV al PD: "Se ci sarà spazio per la discussione, daremo contributo"

Le prossime elezioni amministrative si avvicinano e la situazione politica nazionale non è favorevole a chi si riferisce all'area liberale, vedendo purtroppo a sinistra una deriva populista, e a destra, invece, un sovranismo che ha già dimostrato la sua inattitudine al governo. Ed è in virtù di questa realtà che occorre pensare a come evitare un simile slittamento dell’elettorato nelle nostre aree. Italia Viva Montelupo ha iniziato, quindi, a parlare con i cittadini per capire quali sono le difficoltà e problematiche, specie quelle fronteggiate quotidianamente. In questo periodo specifico, ad esempio, grande scalpore ha fatto l’innalzamento delle tasse sulla nettezza urbana, vera e propria bastonata che ha colpito le famiglie, già messe in difficoltà dalla stagnazione economica e dall’inflazione. Quello che secondo noi occorre per arginare la spinta nazionalista e populista dell’attuale maggioranza di governo è l’avere nuovamente una visione di comune. Come, insomma, desideriamo trasformare questo comune per farlo tornare alla crescita sociale, economica e culturale che l’ha caratterizzato fino ai primi anni del 2000? Queste sono le domande alle quali Italia Viva vuole rispondere, e non abbiamo l’arroganza di dire che possediamo già tutte le risposte. Troppo facile aggirare così gli elettori. Occorre quindi allargare il confronto e andare a discutere con coloro che abbiano il coraggio di tornare a parlare, in termini lungimiranti, di scelte per il bene comune, e non di mera conservazione o acquisizione del governo. Attualmente, nel nostro territorio stiamo avendo un buon dialogo con Azione, con i quali abbiamo ottenuto l'anno scorso un solido 10% alle elezioni politiche, mentre ci stupisce davvero il silenzio del Partito Democratico. Parlando, infatti, con i cittadini e analizzando la situazione politica a Montelupo, ci siamo resi conto che c’è una distanza sempre maggiore tra le persone e chi le ha governate. Italia Viva, allora, desidera porre una domanda ad una parte della dirigenza democratica, quella che non vuole primarie o alleanze: siete sicuri che la vostra posizione di leadership resti immutata come in passato? Non ritenete proficuo, per il nostro territorio, un dialogo tra le forze moderate e riformiste? Italia Viva a Montelupo sta ascoltando i cittadini, creando un programma e cercando persone che possano condividere il nostro ampio progetto politico. Per questo vogliamo lanciare un appello al PD dove diciamo che per parlare ci siamo e che la presunzione di cantare già vittoria non è la carta vincente. Se ci sarà spazio per la discussione noi saremo i primi a dare un contributo, parlando di contenuti, di temi e programmi per la nostra comunità alla quale siamo profondamente legati.

Vittorio Bruciamacchie, coordinatore di Italia Viva Montelupo Fiorentino