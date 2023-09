Esplosione in una ditta orafa di Arezzo, tre le persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un'esplosione avvenuta in una ditta orafa alle porte di Arezzo. Sul posto poco dopo le 15, quando è avvenuto il fatto, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 che hanno preso in carico i tre dipendenti coinvolti, due uomini di 24 e 26 anni e una 19enne. Tutti sono stati trasportati in ospedale ad Arezzo in codice giallo e, secondo quanto emerso, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sono inoltre intervenuti sul posto la polizia, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.