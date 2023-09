Fiera di Settembre a Empoli, come cambia la viabilità

Dal 23 settembre al primo ottobre 2023, nel piazzale antistante il parco di Serravalle, si terrà la tradizionale Fiera di Settembre. Come comunicato nei giorni scorsi, per permettere l'allestimento e lo svolgimento dell'attesissima iniziativa, saranno adottati alcuni provvedimenti relativi a sosta e viabilità come disposto inizialmente con ordinanza 489 del 4 settembre 2023.

Nella giornata di oggi, lunedì 11 settembre 2023, è stata emessa una nuova ordinanza, la numero 521 ( https://tinyurl.com/23ura4fs ), seconda stesura del provvedimento relativo alle modifiche temporanee alla viabilità della zona sportiva e del parco di Serravalle in occasione della Fiera di settembre. Rispetto alla precedente, contiene una specifica relativa a Viale delle Olimpiadi: nel tratto compreso fra i civici 62-64-66, lato opposto nello spazio racchetta fermata autobus nei giorni 24 e 27 settembre 2023, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto le strutture di vendita degli esercenti autorizzati il commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento delle partite di calcio di Serie A.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa